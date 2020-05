About-You-Chef: "Trend zum Onlinehandel wird beschleunigt"

Der Chef des Onlinehändlers About You, Tarek Müller, zieht in der Coronakrise nach anfänglichen Problemen eine positive Bilanz. "Die Nachfrage ist merklich angezogen Ende März in all unseren 14 Ländern und im April waren wir eigentlich wieder auf dem Plan, den wir uns auch vor Corona vorgenommen haben", sagte Müller der RTL/n-tv-Redaktion.

Insgesamt habe sich das Konsumverhalten vor allem verschoben - beliebt seien jetzt eher Sportbekleidung und alles was man zu Hause trägt. Abendkleider und Bikinis würden kaum noch gekauft. Insgesamt habe die Krise den Trend zum Online-Shoppen beschleunigt: "Immer mehr Menschen kaufen momentan zum ersten Mal online ein und ich glaube die werden auch dabei bleiben. Das bedeutet nicht, dass die Innenstädte aussterben werden, aber ich glaube, es wird einen weiter Shift geben hin zum Onlinehandel", so der About-You-Chef weiter. Die Konsumlaune der Deutschen hatte im März einen historischen Tiefpunkt erreicht und auch bei About You ist die Nachfrage zeitweise massiv zurückgegangen. Inzwischen geht es wieder deutlich nach oben. Dass die Coronakrise auch den Onlinehandel anfangs so hart treffen würde, hätte der About-You-Chef selbst nicht geglaubt: "Gegen Mitte Februar hätte ich nicht gedacht, dass uns das so hart treffen wird, auch wirtschaftlich tatsächlich und dass wir als Onlinehändler davon tatsächlich auch betroffen sein werden", sagte Müller. Quelle: dts Nachrichtenagentur