Regionales BIP pro Kopf reichte im Jahr 2017 von 31% bis 626% des EU-Durchschnitts

Im Jahr 2017 reichte das regionale BIP pro Kopf, ausgedrückt in Kaufkraftstandards, von 31% des Durchschnitts der Europäischen Union (EU) in der Region Nordwestbulgarien bis 626% des Durchschnitts in der Region Inneres London - West im Vereinigten Königreich.

Die führenden Regionen in der Rangfolge des regionalen BIP pro Kopf im Jahr 2017 waren nach Inneres London - West im Vereinigten Königreich (626% des Durchschnitts) Luxemburg (253%), Süden in Irland (220%), Hamburg in Deutschland (202%), die Region Brüssel in Belgien (196%), Osten und Midland in Irland (189%) sowie Prag in Tschechien (187%). Es gab 21 Regionen, in denen im Jahr 2017 das BIP pro Kopf 50% oder mehr über dem EU-Durchschnitt lag, davon fünf in Deutschland: neben Hamburg (202%) waren es Oberbayern (177%), Stuttgart (159%), Darmstadt (157%) und Bremen (155%). Diese Informationen stammen aus Daten, die von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlich werden. Quelle: EUROSTAT (ots)

