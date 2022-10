Umfrage unter Aktionären: "Die Konjunktur in der Eurozone befindet sich weiter im Absturz"

Eine Umfrage der Investment-Beratungsfirma Sentix am Montag zeigt: Die Furcht vor einer tiefen Rezession in der Euro-Zone und in Deutschland greift unter Anlegern um sich. Der Gesamtindex der Euro-Zone stürzte von minus 31,8 Zählern im September auf minus 38,3 Punkte im laufenden Monat ab und so auf den niedrigsten Wert seit Mai 2020 in der Corona-Situation. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die anhaltenden Unsicherheiten über die Gas- und Energielage im Winter sind durch den Anschlag auf die Nordstream-Pipelines nicht kleiner geworden", erklärte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner die aktuelle Skepsis der 1331 befragten Anleger. Auch global gebe es nur wenig Grund zur Hoffnung: "Einzig in China scheint es sich aktuell etwas zu stabilisieren." Die Lagewerte des Barometers zeigen deutlich, dass sich die Wirtschaft in einer Rezession befinde. Und der Rückgang der Erwartungen um vier Punkte auf minus 41,0 Zähler markiere den tiefsten Wert seit Ende 2008: "Dies ist eine deutliche Warnung vor einer sehr tiefen ökonomischen Verwerfung", betonte Hübner." Datenbasis: Umfrage

Quelle: RT DE