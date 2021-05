Gastgewerbeumsatz im März 2021: - 66,8 % zum Vorkrisenniveau

Der Umsatz im Gastgewerbe ist im März 2021 gegenüber Februar 2021 kalender- und saisonbereinigt sowohl real (preisbereinigt) als auch nominal (nicht preisbereinigt) um 4,5 % gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, lag der Umsatz real (kalender- und saisonbereinigt) jedoch 66,8 % unter dem Niveau des Februars 2020, dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland.

Auch der Vergleich zum Vorjahresmonat zeigt die Auswirkungen der andauernden Schließungen der Hotels und Gastronomiebetriebe deutlich: Der Gastgewerbeumsatz war im März 2021 real 40,8 % und nominal 38,9 % geringer als im März 2020. Die Hotels und sonstigen Beherbergungs-unternehmen erzielten im Vergleich zum März 2020 real 61,2 % niedrigere Umsätze. In der Gastronomie fiel der Umsatz gegenüber März 2020 real um 30,9 %. Innerhalb der Gastronomie lag der reale Umsatz der Caterer im März 2021 um 22,6 % unter dem Wert des Vorjahresmonats. Bei diesen Veränderungsraten ist zu berücksichtigen, dass das Gastgewerbe im März 2020 bereits erheblich von der Corona-Pandemie beeinträchtigt war und der erste Lockdown mit der weitgehenden Schließung von Hotels und Gastronomiebetrieben am 22. März 2020 in Kraft trat.

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)