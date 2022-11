Türkei bezahlt russisches Gas teilweise in Rubel

Die Türkei sei teilweise dazu übergegangen, russische Gaslieferungen in Rubel zu bezahlen, so der türkische Energieminister Fatih Dönmez. In einem Interview mit dem Fernsehsender TRT TV sagte der Beamte: "Wie Sie wissen, ist eine Einigung erzielt worden, die Teilzahlung hat bereits begonnen. Wir beabsichtigen, unsere Arbeit in dieser Richtung zu intensivieren." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ihm zufolge führten Ankara und Moskau derzeit technische Arbeiten für den Handel mit nationalen Währungen durch. Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdoğan hatten im September vereinbart, dass die Türkei 25 Prozent der Gaslieferungen in Rubel bezahlen wird. Am 12. Oktober schlug Putin sodann in einer Rede auf der "Russian Energy Week" vor, den Transit von den Nord-Stream-Pipelines in die Schwarzmeerregion umzuleiten und in der Türkei ein großes Gasdrehkreuz zur Versorgung Europas einzurichten. Erdoğan seinerseits erklärte, er habe Anweisung erteilt, mit den Arbeiten an dieser Idee rasch zu beginnen." Quelle: RT DE