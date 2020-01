DuMont verkauft "Mitteldeutsche Zeitung" an Bauer

Die Kölner Mediengruppe DuMont verkauft die "Mitteldeutsche Zeitung" an die Bauer-Media-Group. Die Transaktion stehe noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch das Bundeskartellamt, teilte DuMont am Mittwoch mit.

Der Deal umfasst demnach neben der größten Regionalzeitung im Süden Sachsen-Anhalts auch das News-Portal der MZ, zwei Anzeigenblätter, Aktivitäten in Logistik und Druck, den regionalen TV-Sender "TV Halle" sowie Aktivitäten in Ticketing und Satz-Dienstleistungen. Die rund 1.100 Mitarbeiter sollen übernommen werden und sämtliche vertraglichen Vereinbarungen bestehen bleiben. "Die Nutzung von Synergien ist der Schlüssel zu langfristigem Erfolg im regionalen Zeitungsgeschäft", ließ sich DuMont-Aufsichtsratchefin Isabella Neven DuMont zitieren. "Wir sind davon überzeugt, dass die Bauer-Media-Group der richtige neue Eigentümer für diesen Kurs ist." Bauer verlegt in Sachsen-Anhalt bereits die Magdeburger "Volksstimme".

Quelle: dts Nachrichtenagentur