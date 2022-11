EUWAX Gold II erreicht die Marke von 20 Tonnen

Im Jahr 2022 steht Gold im Fokus privater Anleger. So stieg der für EUWAX Gold II (WKN: EWG2LD) hinterlegte Goldbestand seit Jahresbeginn um mehr als 14 Prozent und beträgt nun erstmals über 20 Tonnen. Dabei wurden im Handel mit dem Exchange-Traded Commodity an der Börse Stuttgart knapp dreimal mehr Kauf- als Verkaufsorders ausgeführt.

EUWAX Gold II verbrieft ein Gramm eines 100-Gramm-Goldbarrens und ist zu 100 Prozent mit physischem Edelmetall unterlegt.



"Angesichts der hohen Inflation versprechen sich Anleger von Gold einen gewissen Schutz. Andererseits belasten die steigenden Leitzinsen den Goldpreis. Der rege Handel und die hohen Zuflüsse zeigen, dass viele private Anleger ihre Gold-Investments in diesem anspruchsvollen Marktumfeld mit EUWAX Gold II umsetzen", sagt Norbert Paul, Geschäftsführer der Boerse Stuttgart Securities GmbH, die das Exchange-Traded Commodity emittiert. EUWAX Gold II ist flexibel an der Börse handelbar, zudem gibt es keine jährlichen Gebühren für Verwahrung und Versicherung des hinterlegten Goldes. Auch die physische Auslieferung des Edelmetalls ist ab einem Gramm in beliebiger Stückelung möglich.

Banken und Online-Broker nehmen bei einer Veräußerung in der Regel keinen Steuerabzug vor. Damit werden Erwerb und Einlösung oder Verkauf bei EUWAX Gold II so behandelt wie bei physischem Gold. Hier sind Veräußerungsgewinne nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei.

Für Kauf und Verkauf von EUWAX Gold II fallen lediglich die börsenüblichen Transaktionskosten an, die von der jeweils depotführenden Bank berechnet werden. Die physische Auslieferung in Form von Kleinbarren ist bei 100 Gramm Gold oder einem Vielfachen davon innerhalb Deutschlands kostenfrei. Bei abweichenden Stückelungen fallen Form- und gegebenenfalls Lieferkosten an. Anleger können EUWAX Gold II börsentäglich von 8 bis 22 Uhr an der Börse Stuttgart handeln.

Quelle: Börse Stuttgart (ots)