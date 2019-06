DAX tritt auf der Stelle - Wirecard wieder vorne

Am Mittwoch hat der DAX zwischenzeitliche Gewinne wieder zum größten Teil abgegeben und am Ende fast unverändert geschlossen.

Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.980,81 Punkten berechnet, ein kleines Plus in Höhe von 0,08 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Bei den Einzelwerten hingegen gab es große Unterschiede. Wirecard-Aktien legten bis kurz vor Handelsende fast zwei Prozent zu, in ähnlicher Größenordnung ging es dafür für Aktien von Thyssenkrupp, Continental und Deutscher Bank nach unten.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag wie auch der DAX kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1259 US-Dollar (+0,04 Prozent).

Quelle: dts Nachrichtenagentur