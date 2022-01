KfW IPEX-Bank, Hamburg Commercial Bank und Kommunalkredit Austria arrangieren Finanzierung für Glasfaserausbau

Das Göttinger Glasfaserunternehmen goetel GmbH setzt den Ausbau des Glasfasernetzes in bisher unterversorgten ländlichen Regionen fort. Die Hamburg Commercial Bank (HCOB), die KfW IPEX-Bank und die Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) stellen hierfür gemeinsam mit einem internationalen Bankenkonsortium 345 Mio. EUR bereit.

Insgesamt sind sieben Banken an der Projektfinanzierung beteiligt. HCOB, KfW IPEX-Bank und Kommunalkredit agieren hier als Co-Bookrunner und Arranger, die KfW-IPEX-Bank zusätzlich als Agent.

Basalt Infrastructure Partners III hat das Göttinger Unternehmen 2021 übernommen und leistet im Rahmen der Gesamtinvestition einen nennenswerten Beitrag, um in den nächsten drei Jahren den Anschluss von rund 250.000 Haushalten an das Glasfasernetz zu realisieren. Der Fokus liegt auf verschiedenen Landkreisen im Norden Hessens sowie im südlichen Niedersachsen. Das Unternehmen stellt damit die Weichen für ein stabiles Internet und die Anbindung ländlicher Regionen an die FTTH ("Fibre to the Home")-Infrastruktur.

"Wir unterstützen den Ausbau digitaler Infrastruktur bereits seit vielen Jahren und haben in diesem für uns wichtigen Geschäftsbereich bereits Projekte im Volumen von mehr als einer Milliarde Euro finanziert. Gern begleiten wir das Wachstum der goetel GmbH und stehen dem Unternehmen als starker Bankpartner zur Seite", sagte Inka Klinger, Head of Project Finance bei der Hamburg Commercial Bank.

"Durch den erfolgreichen Abschluss dieser konstruktiven Zusammenarbeit fördern wir den Ausbau des deutschen Glasfasernetzes und tragen gleichzeitig zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen bei, indem Projekte wie dieses u.a. Wirtschaftswachstum, Digitale Infrastruktur und nachhaltige Städte und Gemeinde unterstützt", ist John Weiland, Head of Banking der Kommunalkredit, überzeugt.

Die Investition ist ein Beitrag zum erklärten Ziel der Bundesregierung, eine flächendeckende Versorgung mit Gigabitnetzen bis zum Jahr 2025 zu erreichen. "Finanzierungen für den Ausbau der digitalen Infrastruktur sind zu einem unserer Kerngeschäftsfelder geworden", sagt Wolfgang Behler, Global Head of Industries and Services der KfW IPEX-Bank. "Gerne unterstützen wir goetel auf seinem Wachstumspfad, begleiten so den weiteren Ausbau von FTTH-Glasfasernetzen und leisten einen Beitrag zur Digitalisierung Deutschlands."

Quelle: KfW IPEX-Bank (ots)