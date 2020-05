Magdeburger Getec übernimmt Kohlechemie-Firma Romonta

Der Magdeburger Energiedienstleister Getec übernimmt das Kohlechemie-Unternehmen Romonta aus Amsdorf (Mansfeld-Südharz). "Wir wollen Romonta in eine stabile und sichere Zukunft führen und dafür den Rohstoff Braunkohle durch nachwachsende Rohstoffe zunächst ergänzen und später ersetzen", sagte Getec-Chef Karl Gerhold der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung.

Dafür würden langfristig bis zu 200 Millionen Euro investiert. So sollen neue Produktionsverfahren eingeführt werden. Eine Müllverbrennungsanlage werde ein bestehendes Kohlekraftwerk ersetzen, so Gerhold. Zudem ist der Bau schwimmender Solarparks und neue Windkraftanlagen am Standort geplant. Romonta mit 400 Mitarbeitern ist Weltmarktführer bei der Herstellung von sogenannten Montanwachsen. Das fossile Pflanzenwachs wird unter anderem in der Automobil- und Flugzeugindustrie eingesetzt.



Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)