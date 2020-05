Mehrheit der Mittelständler leidet unter Lieferketten-Ausfällen

Drei Viertel der mittelständischen Unternehmen sind von Ausfällen in ihren Lieferketten betroffen. Das geht aus einer Umfrage der Strategieberatung McKinsey hervor, über die das "Handelsblatt" berichtet.

Jedes vierte Unternehmen überlege, Teile der Lieferkette wieder näher an das eigene Unternehmen zu rücken. Das gilt laut Umfrage stärker in der IT- und Finanzdienstleistungsbranche und weniger im Maschinenbau oder in der Autoindustrie. Mehr als die Hälfte der Befragten hätten ihren Betrieb erst zum Teil oder noch gar nicht wieder aufgenommen.

Zur letzteren Gruppe gehören 14 Prozent der Befragten. Fast zwei Drittel der Unternehmen erwarten Umsatzeinbrüche in diesem Quartal, fast jedes zehnte Unternehmen sieht sich mit einem Einbruch von mehr als 50 Prozent konfrontiert, heißt es in der Umfrage. Etwas mehr als zehn Prozent der Unternehmen erwarteten in diesem Quartal ein Wachstum beim Umsatz. Die Umfrage wurde in der letzten Aprilwoche bei 500 Entscheidern von mittelständischen Unternehmen erhoben.

Quelle: dts Nachrichtenagentur