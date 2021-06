Experten: 50 Euro Hartz-IV-Zuschlag kosten vier Milliarden Euro

Rund vier Milliarden Euro pro Jahr würde die von den Grünen geforderte Erhöhung des Hartz-IV-Satzes um 50 Euro pro Monat kosten. Das sagte Holger Schäfer vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft (IW) den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft.

Die Grünen hatten den Zuschlag am Wochenende bei ihrem Bundesparteitag in ihr Wahlprogramm geschrieben. Schäfer machte folgende Rechnung auf: Im Mai gab es 5,43 Millionen Erwachsene, die Arbeitslosengeld II bezogen, sowie Kinder. Zudem müssten auch die 1,1 Millionen Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit den Zuschlag erhalten, da deren Höhe an Hartz IV gekoppelt ist.

Hinzu käme vermutlich noch ein Teil der 340.000 Empfänger von Sozialhilfe. In diesem Jahr sind im Bundeshaushalt 34,4 Milliarden Euro für Arbeitslosengeld II einschließlich des Bundesanteils für Miete und Heizung eingeplant.

Quelle: dts Nachrichtenagentur