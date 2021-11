Verkehrsverbund Rhein-Ruhr will sich Ende Januar von Abellio trennen

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr will sich Ende Januar von Abellio trennen - mit dieser Empfehlung geht der VRR in die politischen Gremien, die damit voraussichtlich am Montag das Aus für den zweitgrößten Nahverkehrsanbieter im Land beschließen werden. Abellio befindet sich seit Monaten im Schutzschirmverfahren und steht damit unter Insolvenzrecht.

Wenn die politischen Entscheidungsträger am Montag dem Vorschlag folgen, müssen zum 1. Februar 2022 zahlreiche Bahnlinien neue Betreiber bekommen. Für die Fahrgäste ist die Frage, wie gut der Umstieg gelingt. Das hängt unter anderem davon ab, ob die rund 1000 Beschäftigten von Abellio bruchlos zum neuen Arbeitgeber wechseln. Gestern hatten sie mit einem flammenden Appell an den Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und die Verkehrsministerin noch einmal dafür geworben, Abellio im Spiel zu lassen. Quelle: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung (ots)