DAX legt zu - Infineon vorne

Am Dienstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.487,90 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

An die Spitze der Kursliste setzten sich bis kurz vor Handelsschluss Papiere von Infineon, gefolgt von Linde und Thyssenkrupp. Infineon-Aktionäre waren offenbar erfreut von der Nachricht, dass der Halbleiterhersteller ein auf Verstärker für Smart-Home-Lautsprecher spezialisiertes dänisches Start-up-Unternehmen übernimmt. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,2328 US-Dollar (-0,63 Prozent). Quelle: dts Nachrichtenagentur

