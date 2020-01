Tesla sucht nach polnischsprachigen Mitarbeitern für deutsche Fabrik

Der US-Elektroautobauer Tesla setzt für seine geplante Fabrik in Brandenburg auch auf polnischsprachige Mitarbeiter. Das Unternehmen suche derzeit für den geplanten Standort in Deutschland zwei Mitarbeiter für die Personalabteilung, die neben Deutsch und Englisch auch Polnisch fließend beherrschen, berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf entsprechende Stellenausschreibungen des Autobauers im Internet.

Die beiden ausgeschriebenen Positionen würden "Recruitment Operations Coordinator" genannt. Sie sollen für die Auswahl und Anwerbung künftiger Mitarbeiter der Tesla-Fabrik bei Berlin zuständig sein. Der US-Elektroautobauer wolle offenbar die Nähe des geplanten Standorts Grünheide zur deutsch-polnischen Grenze nutzen, um auch dort Arbeitskräfte zu gewinnen, berichtet die Zeitung weiter. Quelle: dts Nachrichtenagentur



