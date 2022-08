Erdgas-Verband erwartet keinen Engpass im Winter

Der Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V. (BVEG) rechnet damit, dass die Gasvorräte für den kommenden Winter ausreichen. Hauptgeschäftsführer Ludwig Möhring sagte der "Bild": "Wenn die Versorgungslage einschließlich der russischen Lieferungen so bleibt wie sie ist, werden wir bei normalen Witterungsbedingungen und der Umsetzung der Einsparbemühungen die Gasspeicher so wie geplant gefüllt bekommen können und im November mit den beabsichtigten Füllständen der Speicher in den Winter gehen können."

Und weiter: "Die Russen liefern gerade erheblich weniger. Wenn diese Mengen weitergeliefert werden und wenn wir einen milden Winter haben und weiter Gas sparen, können die gelieferte Menge aber trotzdem reichen." Die Bundesnetzagentur ist anderer Auffassung. Ein Sprecher sagte der "Bild": "Allein aus den Speichern wird sich die deutsche Gasversorgung im Winter nicht gewährleisten lassen. Man kann sehr grob in einem durchschnittlichen Winter davon ausgehen, dass die Mengen aus den Speichern etwa zweieinhalb Monate reichen." Quelle: dts Nachrichtenagentur