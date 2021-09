Umsatz im Bauhauptgewerbe im Juni 2021: +3,2 % zum Juni 2020

Der Umsatz im Bauhauptgewerbe ist im Juni 2021 um 3,2 % gegenüber Juni 2020 gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, stieg die Zahl der Beschäftigten im gleichen Zeitraum um 1,8 %. Im 1. Halbjahr 2021 lag der Umsatz im Bauhauptgewerbe um 2,2 % niedriger als im Vorjahreszeitraum, die Zahl der Beschäftigten war hingegen 1,8 % höher.

Unter den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen innerhalb des Bauhauptgewerbes stiegen die Umsätze gegenüber dem Vorjahresmonat in der Zimmerei mit +20,7 % sowie in der Dachdeckerei mit +10,4 % erneut besonders stark an, während es im "Sonstigen Tiefbau" (z. B. Wasserbau) mit -5,1 % abermals den größten Umsatzrückgang gab.

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)