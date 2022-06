Unternehmer gegen Zwang: Der Kreis der echt Mutigen und Unbeirrten wächst weiter

Es war fast wie bei einem Familientreffen: In herzlicher Atmosphäre verlief auch die jüngste Zusammenkunft der EMU-Jünger in der Gasthausbrauerei “Zum Alfons” in Rutzenham bei Schwanenstadt, wo sich über 100 Leute versammelten. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at".

Weiter berichtet das Magazin: "Unbeschwerter Austausch mit Gleichgesinnten “Es ist schön, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und auch Geschäfte zu machen”, betonten unisono die Frauen und Männer dieser Zusammenkunft, die von dem SMG-Prokuristen Christoph Gruber organisiert worden war. Dazu konnte er überwiegend Selbstständige und/oder Unternehmer begrüßen, die schon längere Zeit sehr entschlossen, “echt, mutig und unbeirrt” – davon leitet sich auch das Kürzel EMU für ihre Vereinigung ab – durch diese unruhigen Zeiten gehen.” Wir sind auch nicht mehr nur ein Zusammenschluss von Impfgegnern”, betont der Unternehmensberater und EMU-Vorstand Konrad Breit, auch wenn dies zunächst so war – und: “Wir werden mehr!” Druck sich impfen zu lassen Das freut auch die Unternehmerin Maria Fischer-Zimmermann (Fischer-Plastik), die erklärt, wie sie zu EMU fand. “Vieles, was diese Regierung machte und tat, passte nicht zusammen und machte mich stutzig. Andere auch!” Übers Internet fand Maria dann jene Menschen, die sich auch nichts mehr vormachen lassen wollten. Als neuer EMU-Fan outete sich beim Treffen Diana Baldinger (20). Sie studiert an der Fachhochschule in Kufstein, wo sie von ihren Kommilitoninnen unter Druck gesetzt worden war, weil sie sich nicht impfen ließ. Doch sie habe dem Druck standgehalten, womit sie sich als würdige EMU-Zugehörige erweist. “Wir wollen nämlich keine Plattform für Trittbrettfahrer sein”, betonte EMU-Präsident Andreas Gass und strich damit die Besonderheit der Vereinigung heraus." Quelle: Wochenblick