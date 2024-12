Investorenkonsortium kauft Flugtaxi-Start-up Lilium

Das insolvente Flugtaxi-Start-up Lilium hat doch noch einen Investor gefunden. Man habe einen Kaufvertrag mit dem Investorenkonsortium Mobile Uplift Corporation unterzeichnet, teilte der Elektroflugzeug-Bauer am Dienstag mit. Der Käufer beabsichtige, das Betriebsvermögen der Tochtergesellschaften Lilium und Lilium E-Aircraft zu erwerben.

Vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen erwarte man, dass die Vereinbarung die Tochtergesellschaften in die Lage versetze, ausreichende Finanzmittel für die Wiederaufnahme ihrer Geschäftstätigkeit zu erhalten, so Lilium. Die Erlöse aus dem Verkauf würden nach deutschem Insolvenzrecht verwendet.



Die Unterzeichnung der Investitionsvereinbarung stelle "einen wichtigen Durchbruch dar", sagte Lilium-Chef Klaus Roewe. "Der Abschluss der Transaktion Anfang Januar wird es uns ermöglichen, unser Geschäft neu zu starten."



Lilium hatte Ende Oktober für die beiden Tochtergesellschaften einen Insolvenzantrag gestellt. Zuletzt hatte es noch Berichte gegeben, wonach das Start-up endgültig schließe und dass bereits am Freitag nahezu alle Mitarbeiter freigestellt worden seien. Die "Wirtschaftswoche" berichtet jetzt allerdings, dass 775 Arbeitsplätze durch den Deal zunächst doch gerettet werden könnten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur