Erwerbstätigkeit im Juli 2024 leicht gestiegen Erwerbstätigenzahl kaum verändert zum Vormonat

Im Juli 2024 waren rund 46,0 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) stieg die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat geringfügig um 5 000 Personen (0,0 %). Im Juni 2024 war die Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vormonat um 9 000 Personen angestiegen, im Mai noch um 21 000 Personen.

Nicht saisonbereinigt sank die Zahl der Erwerbstätigen im Juli 2024 gegenüber Juni 2024 um 47 000 Personen (-0,1 %) und verzeichnete somit im dritten Jahr in Folge einen Rückgang im Juli gegenüber dem Vormonat (nach -34 000 Personen im Juli 2023 und -52 000 im Juli 2022). In den fünf Jahren davor - also von 2017 bis 2021- war die Erwerbstätigkeit im Juli im Vormonatsvergleich stets angestiegen.

Im Vorjahresvergleich stabiler Aufwärtstrend

Gegenüber Juli 2023 stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Juli 2024 um 0,4 % (+165 000 Personen). Die monatlichen Vorjahresveränderungsraten hatten von Februar bis Juni 2024 ebenfalls bei +0,4 % gelegen. Im Vorjahresvergleich zeigt sich somit der weiterhin langfristig positive Trend auf dem Arbeitsmarkt.

Bereinigte Erwerbslosenquote im Juli 2024 bei 3,4 %

Im Juli 2024 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,65 Millionen Personen erwerbslos. Das waren 346 000 Personen oder 26,5 % mehr als im Juli 2023. Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,7 % (Juli 2023: 3,0 %).

Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl im Juli 2024 bei 1,53 Millionen Personen und damit unverändert zum Juni 2024. Die bereinigte Erwerbslosenquote blieb im Vergleich zum Vormonat konstant bei 3,4 %.

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)