Sberbank und Eurasische Ressourcengruppe entwickeln Kooperation innerhalb des Sber Ökosystems

Sberbank und die Eurasische Ressourcengruppe(„ERG“ oder „die Gruppe“) haben eine Absichtserklärung unterschrieben, um ihre Kooperation noch weiter auszubauen. Die Vereinbarung wurde während des „Russland und GUS Metall und Bergbau Gipfels“ (Russian & CIS Metals & Mining Summit) im November 2020 bekanntgegeben, der von Sberbankund Adam Smith Conferences organisiert wurde.

Die Unternehmen beabsichtigen, die Kooperation weiterzuentwickeln, während sie Produkte des Sber Ökosystems einführen und anpassen, darunter Sicherungsgeschäfte und Rohstoffhandel im Zusammenhang mit Vorauszahlungen für physikalische Lieferungen, Rohstoffrückkauf-Vereinbarungen und andere Finanzinstrumente.

Die Vereinbarung stellt außerdem Firmentraining für ERG-Mitarbeiter an der SberUniversity zur Verfügung.

Anatoly Popov, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung, Sberbank:

„Seit Jahren arbeiten wir eng mit der ERG zusammen und stellen unsere Finanzprodukte zur Verfügung, vorrangig für das Kreditwesen. Die Absichtserklärung, die wir unterschrieben haben, erweitert den Rahmen unserer Kooperation signifikant. Wir beginnen, eng mit den Diensten des Sber Ökosystems zu arbeiten, die die Effizienz des Geschäftswesens steigern. Gemeinsam mit der ERG werden wir Programme zur persönlichen Entwicklung an unserer SberUniversity organisieren, die eine der besten Unternehmensakademien der Welt ist. Und natürlich werden wir uns noch intensiver den Problemen der Risikoabsicherung und des Rohstoffhandels widmen – bei einer hohen Metallpreisvolatilität ist dies auf lange Sicht essenziell für eine nachhaltige Entwicklung des Unternehmens.“

Benedikt Sobotka, CEO derEurasischen Ressourcengruppe:

„Die Absichtserklärung bekräftigt unsere langjährige strategische Partnerschaft mit Sber. Wir erwarten, dass die neuen Kooperationsbereiche einen zusätzlichen Impuls geben werden, die Businessfähigkeiten wirksam einzusetzen, die operative Effizienz der ERG weiter auszubauen und das Wissen und die Expertise unserer Mitarbeiter anzuwenden. Wir beabsichtigen, auf unseren vorliegenden Erfolgen aufzubauen, während wir weiterhin neue Lösungen durch unsere Synergie mit Sber finden, einer der weltweit führenden internationalen Fintech Institutionen. Sber widmet sich der aktiven Entwicklung eines vollwertigen Ökosystems. Auf diesem Gebiet Wissen miteinander zu teilen, wird dabei helfen, viele weitere Gebietemit Innovationspotenzial zu erschließen und die Effizienz unserer kommerziellen Tätigkeiten langfristig auszubauen.“



Als Teil der Arbeit der Gruppe, das Unternehmen auf die Zukunft vorzubereiten, hat die ERG 2019 eine neue Digitale Strategie finalisiert. Mit dem Ziel, die Gruppe dabei anzuleiten, wie sie digitale Technologien implementiert und nutzbar macht, während sie sich in Richtung Industrie 4.0 bewegt, legt die Strategie einen besonderen Schwerpunkt auf die Entwicklung von Schlüsselfähigkeiten der Angestellten, die Sicherstellung optimale digitaler Investitionsentscheidungen und die Entwicklung adaptiver/modularer digitaler Architekturen, um das Unternehmen zu unterstützen. Außerdem forscht die ERG weiter nach Wegen, neue digitale Technologien wirksam einzusetzen und unabhängige und nachhaltige Entwicklungen in ihren lokalen Gemeinschaften zu unterstützen – unter anderem durch Förderung lokalen Unternehmertums.

Über die Eurasische Ressourcengruppe:

Die eurasische Ressourcengruppe (ERG) ist eine führende diversifizierte Unternehmensgruppe für Bodenschätze mit integrierten Bergbau-, Verarbeitungs-, Energie-, Logistik- und Marketingbereichen. Die Gruppe agiert in 15 Ländern und ist ein führender Arbeitgeber in der Branche. 2019 feierte die eurasische Ressourcengruppe das 5-jähriges Jubiläum ihres Standorts in Luxemburg und gleichzeitig ihre 25-jährige Unternehmenstätigkeit in Kasachstan.

Die ERG ist der weltweit größte Hersteller von hochkohlenstoffhaltigem Ferrochrom nach Chromgehalt und ist dank ihrer Anlagen in Afrika ein großer und wachsender Produzent von Kupfer und Kobalt. Sie ist auch einer der größten Anbieter von Aluminiumoxid und Eisenerz in Eurasien und der einzige Hersteller von hochwertigem Aluminium in der Republik Kasachstan.



In Kasachstan repräsentiert die ERG ein Drittel der Metall- und Bergbauindustrie. Sie ist auch ein wichtiger Energieversorger und ein bedeutender Bahnbetreiber in Zentralasien. Die ERG unterhält Produktionsbetriebe in Kasachstan, die zu den führenden Unternehmen des Landes gehören, darunter Kazchrome, SSGPO, Kazakhstan Aluminium Smelter (KAS), Aluminium of Kazakhstan, Eurasian Energy Corporation, Shubarkol Komir, Transportation Group TransCom, 3-Energoortalyk und ERG Service.



In Afrika baut die ERG Kupfer- und Kobalterz ab, verarbeitet es und stellt Kupfer- und Kobalthydroxid her. Sie rief kürzlich die Metalkol Roan Tailings Reclamation (RTR) ins Leben, ein führendes Abfallerz-Aufbereitungsunternehmen in der Demokratischen Republik Kongo.



Die Gruppe hat weitere Entwicklungsprojekte in Kraftwerkskohle, Mangan, Platin, Bauxit und Flussspat in Südafrika, Zimbabwe, Mali und Mosambik. Die ERG kontrolliert ihre eigene Versorgungskette auf dem Kontinent durch ihr Unternehmen Sabot, ein Nord-Süd-Korridor-Logistikspezialist.

Im brasilianischen Bundesstaat Bahia leistet die ERG Pionierarbeit mit einem integrierten Bergbau- und Logistikprojekt, das aus der Pedra de Ferro Eisenerzmine, dem Tiefseehafen von Porto Sul und der angeschlossenen neuen FIOL Breitspurbahn besteht.



Die ERG ist Gründungsmitglied der Global Battery Alliance, die auf der Grundlage des World Economic Forums ins Leben gerufen wurde und sich dem Ziel widmet, eine ethische und nachhaltige globale Versorgungskette für die Lithiumionen-Batterien sicherzustellen, welche die Vierte Industrielle Revolution mit vorantreiben, sowie eine kohlenstoffarme Wirtschaft durch elektrische Fahrzeuge, erneuerbare Energietechnologien und Smartphones.

Zudem ist die Gruppe Gründungsmitglied des World Economic Forum Mining and Metals Blockchain Consortium.

Über Sberbank:



PJSC Sberbank ist Russlands größte Bank und ein führendes globales Finanzinstitut. Sberbank hält fast ein Drittel der zusammengefassten Vermögenswerte des russischen Bankensektors, ist ein führender Kreditgeber für die nationale Wirtschaft und einer der größten Guthabenverwahrer in Russland. Die Regierung der Russischen Föderation, vertreten durch das Finanzministerium der Russischen Föderation, ist der Hauptaktionär der PJSC Sberbank und hält 50 % zuzüglich eines weiteren Stimmrechtanteils des Grundkapitals der Bank. Die verbleibenden 50 % minus eines weiteren Stimmrechtsanteils halten in- und ausländische Investoren.



Sberbank hat Kunden in 18 Ländern. Die Bank hat mit über 14.000 Zweigstellen ein großes Distributionsnetz in Russland, während ihre internationalen Geschäfte – Tochterbanken und Zweigstellen – darunter Großbritannien, USA, GUS, zentral- und Osteuropa, Indien, China und andere Länder. Sie hält die allgemeine Banklizenz Nr. 1481, datiert auf den 11. August 2015, von der Zentralbank Russlands.



Offizielle Website der Bank: www.sberbank.com (Sberbank Group Website), www.sberbank.ru. Am 24. September 2020 vollzog Sberbank einen Markenwechsel und bietet individuellen und Firmenkunden Finanzdienstleistungen und nicht finanzielle Dienstleistungen der Bank und der Sberbank Group an. Heute stellt das Sber Ökosystem ein Bündel von Dienstleistungen für das Leben und die alltägliche Hilfe beim Umgang mit dringenden alltäglichen Problemen für individuelle und Geschäftskunden dar.Website des Sber Ökosystems: www.sber.ru.

