Unaufhaltsame Inflation?

Die Inflationsrate in Deutschland war auch im Juli außergewöhnlich hoch. Das geht aus den neuesten Daten des Statistischen Bundesamtes hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Statistische Bundesamt teilte am Donnerstag mit, dass die Inflationsrate in Deutschland im Juli bei insgesamt 7,5 Prozent lag. In einzelnen Bereichen war die Preissteigerung deutlich höher: So sind Nahrungsmittelpreise im Vergleich zum Juli vor einem Jahr um fast 15 Prozent gestiegen, Energiepreise sogar noch stärker.



Auch vor diesem Hintergrund besuchte Olaf Scholz einen der bundesweit größten Heizungsbauer und bereitete die Verbraucher auf die hohen Kosten vor. Die Preise würden nicht so schnell sinken, wie die Deutschen es wollen, sagte der Bundeskanzler. Daher suche man Wege, die das Portemonnaie der Bürger entlasten sollen."

Quelle: RT DE