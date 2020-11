Umfrage: Unternehmen verzichten zunehmend auf Papier

Die Unternehmen in Deutschland verzichten bei ihrer Büro- und Verwaltungsarbeit zunehmend auf Papier. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom, die am Montag veröffentlicht wurde.

Demnach gaben sechs Prozent der Geschäftsführer, Vorstände oder Geschäftsleiter an, dass die Geschäftsprozesse in ihren Unternehmen mittlerweile komplett ohne Papier auskommen. Weitere 30 Prozent arbeiten überwiegend papierlos, gestalten damit also rund 75 Prozent ihrer Büroprozesse digital.

Papier spielt aber in jedem vierten Unternehmen auch noch eine sehr große Rolle: Acht Prozent arbeiten komplett und weitere 18 Prozent weitestgehend, also zu drei Vierteln, papierbasiert. Ein weiteres Drittel (36 Prozent) arbeitet nach eigenen Angaben zweigleisig, setzt also etwa zur Hälfte Papier und digitale Formate ein. Große Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern sind beim Papierverzicht besonders weit: Hier sind die Büro- und Verwaltungsprozesse bei jedem zehnten Unternehmen komplett digital. Vorreiter sind große Unternehmen auch, wenn es darum geht, bereits bestehende Papierakten zu digitalisieren: Zwei Drittel (66 Prozent) der Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern haben Papierakten weitestgehend (20 Prozent) oder teilweise (46 Prozent) in ein digitales Format überführt. Etwas anders sieht es in der Gesamtwirtschaft aus. Jedes achte Unternehmen (zwölf Prozent) hat Papierakten weitgehend digitalisiert, weitere 33 Prozent teilweise.



Datenbasis: Für die Erhebung befragte Bitkom Research 1.104 Unternehmen aller Branchen ab 20 Mitarbeitern in Deutschland.

Quelle: dts Nachrichtenagentur