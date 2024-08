Dax fester - Ölpreis gibt deutlich nach

Am Dienstag hat der Dax erneut zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 17.812 Punkten berechnet, 0,5 Prozent über Vortagesschluss. Der Dax befindet sich aber immer noch knapp vier Prozent tiefer als kurz vor Beginn der dramatischen Verlustserie rund um den Monatswechsel.

Die Zweifel bleiben damit im Markt. Papiere von Sartorius waren am Dienstag mit einem Abschlag von über einem Prozent kurz vor Handelsende größter Verlierer, aber auch Finanztitel wie Commerzbank oder Deutsche Bank waren gegen den Trend im Minus.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0950 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9132 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 80,80 US-Dollar, das waren 150 Cent oder 1,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Quelle: dts Nachrichtenagentur