Großbritannien steht laut Zentralbank Jahrhundertrezession bevor

Die Bank of England hat vor einer Rezession mit Rekorddauer in Großbritannien gewarnt. Wie die britische Zentralbank am Donnerstag mitteilte, könnte das Land in eine Phase von acht aufeinanderfolgenden Quartalen mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung fallen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das wäre die längste Rezession seit Beginn belastbarer Aufzeichnungen vor rund 100 Jahren. Die Bank of England hat am Donnerstag die größte Zinserhöhung seit drei Jahrzehnten vorgenommen.

Sie versucht, die hartnäckig hohe Inflation zu bekämpfen, indem sie ihren Leitzins um einen Dreiviertel-Prozentpunkt auf drei Prozent erhöht, nachdem die Verbraucherpreisinflation im September wieder auf ein 40-Jahres-Hoch gestiegen war." Quelle: RT DE