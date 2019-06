US-Börsen: Zinshoffnungen sorgen für kräftiges Plus

Die US-Börsen haben am Dienstag kräftig zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 25.332,18 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 2,06 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 2.803,57 Punkten im Plus gewesen (+2,15 Prozent), die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 7.167 Punkten (+2,70 Prozent). Die Spekulationen um eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve haben an der Wall Street für gute Stimmung unter den Anlegern gesorgt. Anlass für die Spekulationen waren Äußerungen des Notenbank-Chefs Powell, der am Dienstag angekündigt hatte, man werde "wie immer" reagieren, um das wirtschaftliche Wachstum zu stützen. Damit rückten die Sorgen um den Handelsstreit mit China zumindest kurzzeitig in den Hintergrund.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagabend etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1257 US-Dollar (+0,12 Prozent).

Der Goldpreis stieg leicht an, am Abend wurden für eine Feinunze 1.326,55 US-Dollar gezahlt (+0,11 Prozent). Das entspricht einem Preis von 37,89 Euro pro Gramm. Quelle: dts Nachrichtenagentur

