Rund 3.500 Daimler-Mitarbeiter haben Abfindungsprogramm angenommen

Rund 3.500 Daimler-Mitarbeiter haben das Abfindungsprogramm des Konzerns angenommen. Das berichtet das Portal "Business Insider" unter Berufung auf Unternehmenskreise. Mitarbeiter können bei der Sparmaßnahme der Stuttgarter bis zu 400.000 Euro bekommen.

Ein Unternehmenssprecher sagte, dass bei dieser konkreten Zahl die Zahl der Mitarbeiter nicht eingerechnet ist, die Daimler in Altersteilzeit verlassen haben oder in Rente gegangen sind. Rechnet man diese Zahl mit ein, wäre die Summe der Abgänge deutlich höher. Auf Anfrage des Portals sagte der Unternehmenssprecher: "Die Automobilindustrie befindet sich in einer Restrukturierung. Für die erfolgreiche Transformation unseres Unternehmens müssen wir wettbewerbsfähig und zukunftsorientiert bleiben. Dafür sind auf der einen Seite Einsparungen bei Investitionen, Materialkosten und bei den Personalkosten notwendig."

Im Dezember habe sich der Gesamtbetriebsrat mit der Konzernführung auf die Sparmaßnahmen geeinigt. "Daimler nutzt dazu zum einen die natürliche Fluktuation, um frei werdende Arbeitsplätze abzubauen. Zudem wurden beispielsweise die Möglichkeiten zur Altersteilzeit erweitert und in Deutschland ein Abfindungsprogramm gestartet, um Stellen insbesondere in der Verwaltung zu reduzieren. Bei diesem Programm gilt grundsätzlich die doppelte Freiwilligkeit", so der Daimler-Sprecher. Das Sparprogramm trug bereits im vergangenen Jahr erste Früchte. Im Jahr 2019 waren in Deutschland 174.000 Mitarbeiter beschäftigt, 2020 waren es noch 166.500 Beschäftigte. Daimler begründet den Stellenabbau mit Sparzwängen, um stärker in Zukunftsfelder wie die E-Mobilität oder Auto-Software investieren zu können.

Quelle: dts Nachrichtenagentur