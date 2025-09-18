Bahn plant monatelange Totalsperren auf Regionalstrecken für Sanierung

Die dts Nachrichtenagentur berichtet unter Berufung auf die Süddeutsche Zeitung, dass die Deutsche Bahn für die anstehende Sanierung zahlreiche Regionalstrecken zeitweise komplett sperren will.

Die Deutsche Bahn bereitet für die Jahre ab 2028 zusätzliche, teils monatelange Sperrungen vieler Regionalstrecken vor, um das Netz umfassend zu erneuern. Interne Planungen sehen über das bereits bekannte Hochleistungsnetz hinaus weitere Totalsperren vor. Hintergrund sind gebündelte Bauarbeiten, die nach Konzernangaben die spätere Betriebsqualität sichern sollen.

Details zu betroffenen Korridoren und Zeitfenstern werden im Dialog mit der Branche abgestimmt; der überarbeitete Zeitplan für die Generalsanierungen reicht mittlerweile bis 2036. Kritiker verweisen auf drohende Einschränkungen für Pendler und den Regionalverkehr, die Bahn auf langfristige Zuverlässigkeit nach Abschluss der Maßnahmen.

Quelle: ExtremNews