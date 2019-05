KfW IPEX-Bank finanziert Flusskreuzfahrtschiffe für Viking Cruises

Die KfW IPEX-Bank finanziert ein weiteres Mal den Bau von Flusskreuzfahrtschiffen der Viking Cruises, dem weltweit größten Betreiber von kleineren Flusskreuzfahrtschiffen mit einer Flotte von 78 Fluss- und Ozeanschiffen.

Mit dem Neubau der Schiffe und der möglichen Optionen wurde die in Rostock ansässige Neptun Werft beauftragt. Die Finanzierung zzgl. der möglichen Optionen ist mit einer Exportkreditversicherung des Bundes (Hermes-Deckung) versehen und bindet den Commercial Interest Reference Rate (CIRR) mit ein. Einzelheiten über den Finanzierungs- und Lieferzeitraum wurden nicht bekannt gegeben.



Die neuen Schiffe werden im so genannten Viking Longship-Design gebaut. Sie sind durch einen skandinavischen Stil gekennzeichnet, durch den alle Kabinen nicht nur schön und lichtdurchflutet, sondern auch funktional und ruhig sind. Durch den Einsatz von energieeffizienten diesel-elektrischen Hybridmotoren werden Vibrationen und die damit einhergehenden Geräusche reduziert. Solarmodule auf dem Dach helfen, den Kraftstoffverbrauch der Motoren zu reduzieren und tragen so zu einem nachhaltigeren Betrieb bei.

Andreas Ufer, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank, schätzt die seit Jahren bestehende Kooperation mit der Meyer-Neptun-Gruppe: "Mit dieser Finanzierung tragen wir nicht nur zur Sicherung wichtiger Arbeitsplätze der Maritimen Industrie in Deutschland bei. Wir freuen uns auch die langjährige und geschätzte Geschäftsbeziehung mit Viking Cruises weiter auszubauen und den Kunden bei seinem weiteren Flottenausbau unterstützen zu können."

Gefertigt werden die weitgehend baugleichen Flusskreuzfahrtschiffe auf der Neptun Werft in Rostock, wie bereits alle Viking Longships. Seit 1997 ist die Neptun Werft Teil der Meyer Neptun Gruppe, zu der auch die in Papenburg ansässige Meyer Werft gehört. Heute beschäftigt die Werft 500 Mitarbeiter und gehört zu den wichtigsten Arbeitgebern in Rostock.

Die Reederei Viking Cruises hat ihren Schwerpunkt im nordamerikanischen Markt, sowie in Australien und in Großbritannien. Bei den Fahrgebieten der Schiffsflotte liegt der Fokus in Europa, insbesondere auf der Donau, dem Rhein und der Elbe. Zusätzlich werden internationale Reisen in Frankreich und Portugal, aber auch in Ägypten, Russland, China und Südostasien angeboten.

Mit der Finanzierung unterstützt die KfW IPEX-Bank das robuste und ertragreiche Geschäftsmodell eines fest etablierten Kreuzfahrtunternehmens und trägt zur Förderung der deutschen und europäischen Wirtschaft bei.

Quelle: KfW IPEX-Bank (ots)