A38: Erschöpfter Fahrer schlafen gelegt

Heute Vormittag führten Beamte der Kontrollgruppe der Autobahnpolizeistation Nordhausen ihre schwerpunktmäßigen Kontrollen auf der A38 durch. Hierbei wurde gegen 10:40 Uhr ein rumänischer Sattelzug auf dem PWC Kesselberg, in Richtung Göttingen kontrolliert.

Auffällig wurde dieser aufgrund seiner augenscheinlich erheblich überhöhten Geschwindigkeit im Vergleich zu anderen Verkehrsteilnehmern.

Während der Kontrolle wurden eine Vielzahl an Verstößen zur Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten in erheblichem Maße festgestellt. In den zurückliegenden 29 Tagen wurde die vorgegebene Lenkzeit täglich mit Spitzenwerten überschritten und dadurch auch die notwendigen Ruhezeiten nicht eingehalten. Hinzu kommt, dass der Fahrzeugführer an diesem Tag mit durchschnittlichen Geschwindigkeitswerten von über 100 km/h und einem Höchstwert von 110 km/h unterwegs war.

Gegen das rumänische Unternehmen sowie auch gegen den erschöpften Fahrer wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Vor Ort wurde eine vierstellige Sicherheitsleistung eingefordert und gezahlt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und mittels Radkralle verhindert. Nun hat der Fahrer erstmal Zeit eine umfangreiche Pause einzulegen.

Quelle: Autobahnpolizeiinspektion (ots)