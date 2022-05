Unsterbliches Regiment und prorussische Demos in Frankfurt

In Frankfurt am Main fand ein Marsch zu Ehren der Kriegsteilnehmer und eine Reihe von Kundgebungen anlässlich des Tages der Befreiung vom Faschismus statt. Die Korrespondenten des Internet-Kanals Infrarot, Jens Zimmer und Arthur Buchholz, waren vor Ort und sendeten einen Livestream. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Im Unterschied zu Berlin war in Frankfurt das Tragen der russischen und sowjetischen Fahnen erlaubt, wobei die Teilnehmer statt des verbotenen St. Georg-Bandes die Bändchen der russischen Fahne an der Brust trugen, merkten die Reporter an. Es habe kaum pro-ukrainische Gegendemonstrationen gegeben. Die Demonstrationen waren von einem großen Polizeiaufgebot begleitet.

Während des fast vier Stunden dauernden Versammlungs-Marathons mit mindestens 800 Menschen gab es mehrere Kundgebungen und Märsche durch die Frankfurter Innenstadt. Die Teilnehmer prangerten mit Sprechchören den Faschismus in der Ukraine und die Waffenlieferungen der NATO-Staaten an das Land an. Sie riefen zur deutsch-russischen Freundschaft und dem Erhalt russischer Kultur und Sprache auf. Es wurde auch viel gesungen, darunter die berühmten Lieder aus der Kriegszeit "Steh auf großes Land" und "Katjuscha". Nach Einschätzung der Reporter waren die Kundgebungen insgesamt durch gelöste und ausgelassene Stimmung gezeichnet.

In Berlin findet die Veranstaltung "Unsterbliches Regiment" am 9. Mai am Brandenburger Tor um 11.00 Uhr statt. "





Quelle: RT DE