Babenhausen: Polizei stellt zwei Notstromaggregate sicher Wer erkennt sein Eigentum?

Die Dieburger Polizei hat am Dienstagnachmittag (31.12.) in der Schaafheimer Straße, zwei neue, originalverpackte Stromaggregate sichergestellt. Zeugen hatten die offenbar nagelneuen Gegenstände im Bereich des Baseballplatzes an der dortigen Kaserne herrenlos stehen sehen und die Polizei verständigt.

Wie die Notstromgeneratoren dorthin gelangten und wer der rechtmäßige Besitzer ist, konnte im Rahmen der Ermittlungen bisher noch nicht geklärt werden. Daher wenden sich die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe mit Bildern der sichergestellten Originalware an die Öffentlichkeit und fragen: Wer erkennt sein Eigentum wieder oder kann Hinweise zur Herkunft der Gegenstände geben? Unter der Rufnummer 06071/96560 nehmen die Ordnungshüter alles Sachdienliche zur Klärung des Sachverhaltes entgegen. Quelle: Polizeipräsidium Südhessen (ots)

