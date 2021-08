Barack Obama tanzt maskenlos und ausgelassen auf seiner Geburtstagsparty

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat laut Medienberichten am Sonntag mit Familie und Freunden seinen 60. Geburtstag gefeiert. Im Netz erschien ein Video, das offenbar bei der Feier aufgenommen wurde, schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Der Clip soll von der Sängerin Erykah Badu stammen, ist aber auf ihren Social-Media-Konten nicht mehr verfügbar. Das Selfie-Video zeigt den Jubilar, als er mit einer Frau – laut Medien ist es die Sängerin H.E.R. – tanzt und sie umarmt, wobei er keine Maske trägt.

Der Geburtstag wurde Medienberichten zufolge in einem gigantischen Zelt gefeiert, das auf dem Anwesen der Obamas auf der US-Insel Martha's Wineyard (US-Bundesstaat Massachusetts) aufgebaut wurde. Hunderte Gäste, darunter Schauspieler, Musiker, TV-Moderatoren und Politiker, sollen an der Veranstaltung teilgenommen haben.

Die Zeitung „The New York Post“ schrieb am Sonntag unter Verweis auf den Musiker Trap Beckham, man habe keine Aufnahmen von der Party veröffentlichen dürfen. Beckham zufolge tanzte Obama „die ganze Zeit“. Niemand habe den Politiker so zuvor gesehen.

Einige User sozialer Netzwerke kritisierten den Ex-Staatschef für die angebliche Verletzung von Maßnahmen zur Corona-Einschränkung und verurteilten die Feier als „Superspreader-Event“."

Quelle: SNA News (Deutschland)