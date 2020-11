Güstrow: Verkehrsunfall bei B108 - Schutzengel hatte viel zu tun

Am 21.11.2020, gegen 05:00 Uhr, ereignete sich auf der Zufahrtsstraße, welche die Ortschaft (17168) Schwiessel mit der B 108 verbindet, ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 31-jährige männliche Fahrzeugführer aus Schwiesel kommend in Richtung B 108 in einer Kurve mit dem PKW VW von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem angrenzenden Baum und überschlug sich.

Der Fahrzeugführer verletzte sich hierbei schwer, sodass er ins Krankenhaus nach Güstrow verbracht werden musste. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5.000,-EUR. Ein DEKRA-Sachverständiger wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die derzeitige Unfallursache ist unklar. Da eine Beeinflussung durch Alkohol oder sonstige berauschende Mittel nicht ausgeschlossen werden kann, ist eine Blutprobenentahme angeordnet und durchgeführt worden. Quelle: Polizeipräsidium Rostock (ots)