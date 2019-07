Jetzt ein Eis! 125 Kugeln in einer Waffel und weitere Guinness World Records Sommerrekorde

Wer kann die meisten Wasserbomben in einer Minute zum Platzen bringen? Wie viele Eiskugeln passen in eine Waffel? Wie schnell lassen sich Schwimmflügel anziehen und mit welchen Ideen kann man die freie Zeit nutzen, um einen Guinness World Record zu brechen und im nächsten Buch vorgestellt zu werden?

Einige Anregungen haben wir zusammengestellt, viele weitere Rekorde stellt das "Guinness World Records 2020" Buch vor, das am 5. September erscheint. Kevin "L.A. Beast" ist derjenige, der die meisten Eis-am-Stiel in einer Minute verspeisen kann - ganze sechs Stück! (Rekord wurde im Dezember 2017 erstellt).

Dimitri Panciera aus Italien balancierte für 10 Sekunden 125 Eiscremekugeln in einer Waffel (am 17. November 2017). Er stellte bereits zum fünften Mal hierfür einen neuen Rekord auf. Er hält außerdem den Rekord für den größten Eiskugelformer.

Die längste Kolonne von Eisverkaufswagen - 84 Fahrzeuge - setzte sich am 16. Oktober 2018 in Cheshire, Großbritannien, in Bewegung. Der Konvoi brauchte 25 Minuten für eine Strecke von 3,2 Kilometern. Umweltfreundlich: Der Brite Edd China hält nach Erfindungen wie das schnellste Büro, das schnellste Bett, den schnellsten Gartenschuppen und den schnellsten Milchwagen nun den Rekord für den schnellsten Elektro-Eiscreme-Wagen (zu finden im Buch "Guinness World Records 2019").

Eine 23-stöckige Pyramide aus insgesamt 5.435 Eiskugeln erbaute Diplim_IS in Norwegen. Das fertige Gebilde wog 500 Kilogramm und war 1,10 Meter hoch (28. Januar 2017).

Zehn Schwimmflügel in 7,35 Sekunden anzuziehen - das schaffte am 25. Juli 2018 die Britin Isabelle Edge in Lancashire. Wer bereits versucht hat, Kindern Schwimmflügel anzuziehen, wird über diese Leistung mehr als staunen!

Fahrhan Ayub aus Pakistan schaffte es, die geforderten 20 Wasserbomben in 2,75 Sekunden zu zertreten und überbot den vorherigen Rekord um fast drei Sekunden (23. Juli 2018).

David Rush (USA) hält den Rekord, am längsten mit einem auf dem Kopf balancierten Hula Hoop Reifen schwimmen zu können: 16 Minuten und 13 Sekunden.

Die größte Anzahl Synchron-Schwimmer brachte Elena Martinez zusammen. Für die Show motivierte sie 247 Schwimmer. (Spanien, 8. August 2017)

