Olsberg: Unfall mit 3 PKW auf A46 bei Velmede

Ein 23-jähriger aus Meschede war am Freitagnachmittag gegen 14:20 Uhr mit 3 Freunden und einer Freundin, alle im Alter zwischen 16 und 17 Jahren, mit seinem Mercedes CLA auf der Autobahn 46 in Richtung Olsberg auf der linken Fahrspur unterwegs.

Kurz nach der Auffahrt Velmede fuhr er aus bisher noch ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden VW Polo auf. Beide Fahrzeuge sind hierbei ins Schleudern geraten und touchierten einen auf der rechten Spur fahrenden Skoda Fabia eines 74-jährigen Olsbergers. Die 28-jährige Fahrerin des VW sowie ihre 6-jährige Tochter blieben hierbei unverletzt.

Der 74-jährige Olsberger, sowie die drei Insassen des Mercedes von der Rückbank blieben ebenfalls unverletzt. Die 74-jährige Beifahrerin des Olsbergers, sowie der Fahrer und Beifahrer des Mercedes wurden nach notärztlicher Untersuchung vor Ort zur Kontrolle in naheliegende Krankenhäuser transportiert. Die BAB 46 war bis etwa 15:25 Uhr in Richtung Olsberg ab der Auffahrt Velmede voll gesperrt. Nachdem die sieben Einsatzkräfte des Löschzuges Bigge-Olsberg, die mit 2 Fahrzeugen vor Ort waren, die linke Fahrspur von Trümmerteilen und Glasscherben befreit hatten, konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Nachdem ein Abschleppunternehmen alle drei Fahrzeuge aufgeladen hatte, konnte die Fahrbahn dann abschließend gereinigt und um 16:35 Uhr von der Polizei wieder freigegeben werden. Einsatzende war für die Feuerwehr Olsberg um 17:00 Uhr.



Quelle: Freiwillige Feuerwehr Olsberg (ots)