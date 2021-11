Doppelt geimpft und positiv getestet: Hamburger Feuerwehrleute treiben Inzidenz nach oben

Wie beeinflusst die Impfung Antigen- und PCR-Tests? In Hamburg wurden am Dienstag zwölf Feuerwehrleute positiv auf COVID-19 getestet – obwohl alle geimpft waren. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zwölf Feuerwehrleute der Rettungs- und Feuerwache in Hamburg-Stellingen sind am Dienstag positiv auf Corona getestet worden, wie das Portal hamburg.de berichtet. Demnach seien alle Männer geimpft und zeigten keine Symptome, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Der NDR schreibt am Mittwoch dagegen von "Impfdurchbrüchen" mit einer "geringen Viruslast" bei den Männern.

Die positiven Ergebnisse seien bei den regelmäßigen Schnelltests aufgefallen, die alle Feuerwehrleute mindestens zweimal wöchentlich durchführen müssen, so hamburg.de. Die anschließenden PCR-Tests waren ebenfalls positiv. Laut anders lautenden NDR-Angaben waren am Dienstagmorgen die Antigen-Schnelltests aber alle negativ – die Frage stellt sich, warum dann dennoch ein PCR-Test gemacht wurde, wenn angeblich kaum Symptome vorlagen?

Die betroffenen Feuerwehrleute wurde in Quarantäne geschickt, die Wache wurde sofort komplett desinfiziert. Von anderen Wachen sei Personal in den Ortsteil Stellingen geschickt worden, um die ausgefallenen Feuerwehrleute zu ersetzen. Brandschutz und Rettungsdienst seien sichergestellt."



Quelle: RT DE