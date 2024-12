Oberhausen: Vater bringt sich und zwei Kleinkinder im letzten Moment in Sicherheit

Gegen Samstagmittag wurde die Feuerwehr Oberhausen zu einem Brand eines Wohnmobils auf dem Parkplatz am Ebertbad alarmiert. Wie sich herausstellte, konnte sich der Eigentümer des Wohnmobils mit seinen zwei Kindern im letzten Moment eigenständig in Sicherheit bringen, bevor es zur Durchzündung und einem Vollbrand gekommen ist. Glücklicherweise sind alle unverletzt geblieben, lediglich ein paar Kopfhaare sind beim Vater angebrannt.

Noch auf der Anfahrt konnte beim Abbiegen auf die Mülheimer Straße eine größere Rauchwolke bestätigt werden. Bei Ankunft hatte der Brand bereits auf benachbart geparkte Fahrzeuge übergegriffen. Der Brand konnte durch die eingeleiteten Löschmaßnahmen schnell gelöscht sowie eine weitere Ausbreitung unterbunden werden.

Während der ersten Einsatzmaßnahmen kam es immer wieder zu lauten Knallgeräuschen, weil Spraydosen und Reifen explodierten. Die mitgeführten zwei Propangasflaschen konnten rechtzeitig durch die Feuerwehr aus dem Wohnmobil geborgen und in Sicherheit gebracht werden. Bewohner der direkt anliegenden Wohnhäuser wurden frühzeitig durch die Polizei aufgefordert die Fenster zu schließen. Vorsorglich wurde auch das in der Nähe liegende Krankenhaus telefonisch über den Einsatz in Kenntnis gesetzt. Der Vater und seine zwei Kinder waren unverletzt und mussten nicht ins Krankenhaus.

Die Brandursachenermittlung wurde durch die Kriminalpolizei eingeleitet. Die Feuerwehr war für ca. 50 Minuten mit 21 Einsatzkräften im Einsatz.

Quelle: Feuerwehr Oberhausen (ots)