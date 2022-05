Lederer will Intendanz der Deutschen Staatsoper bis Ende 2022 klären

Nach dem Willen von Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) soll die Nachfolge von Dietmar Schwarz als Intendant der Deutschen Staatsoper bis Ende des Jahres geklärt sein. "Das halte ich für realistisch", sagte Lederer im Interview mit dem "Tagesspiegel".

Der Konsultationsprozess für den Schritt laufe bereits, erklärte Lederer und fügte hinzu: "Ich entscheide das ja nicht im stillen Kämmerlein." Lederer kündigte an, im Zusammenhang mit der Neubesetzung die "wesentliche Herausforderung" anzunehmen, "für mehr Diversität in den Berliner Kultureinrichtungen zu sorgen". Erstmals angedeutet hatte Lederer die Ablösung von Schwarz, der den Posten im Jahr 2012 übernommen hatte, bereits im Januar. Damals erklärte er ebenfalls im Interview mit dem "Tagesspiegel", eine Intendanzentscheidung an der Deutschen Oper "in nicht allzu ferner Zeit" treffen zu wollen.

Quelle: Der Tagesspiegel (ots)