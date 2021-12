Heringsdorf: Täter nach Einbruch in eine Tankstelle gestellt

Am 24.12.2021 gegen 00:20 Uhr wurden das Polizeirevier Heringsdorf darüber informiert, dass unbekannte Täter in die BFT-Tankstelle in 17429 Bansin eingebrochen sind. Mitarbeiter eines Wachschutzunternehmens hatten eine beschädigte Glastür festgestellt. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevieres zum Einsatz gebracht.

Bei deren Eintreffen am Tatort bestätigte sich der Sachverhalt. Ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Täter hatte die Glastür eingeschlagen und war durch das Loch in den Innenraum der Tankstelle eingedrungen. Im Rahmen der Absuche des Tatortnahbereiches nach dem möglichen Täter, stellten die Beamten eine männliche Person fest. Als sie diesen einer Kontrolle unterziehen wollten, flüchtete dieser vor den Beamten.

Diese konnten ihn jedoch kurze Zeit später einholen. Bei der Überprüfung der Person stellten sie an diesem Verletzungen und Beschädigungen der Kleidung fest, welche den Schluss zuließen, dass es sich bei dieser Person um den Täter zum Einbruch in die Tankstelle handelt. Bei dem Täter handelt es sich um einen 32-jährigen Deutschen aus Berlin. Da dieser auch noch ein Reizstoffsprühgerät bei sich hatte, wurde gegen ihn Anzeige wegen Diebstahl mit einer Waffe erstattet. Des Weiteren wurde Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg Quelle: Polizeipräsidium Neubrandenburg (ots)