Deutschlands größter Confiserie-Anbieter verschenkt Süßes im Wert von 300.000,00 Euro

Am Wochenende sind die Leitungen sämtlicher Confiserie-Fachgeschäfte von arko, Eilles und Hussel in ganz Deutschland einer dringenden Bitte ihres Chefs Patrick G. Weber gefolgt: Jede Filiale sollte bis Montagfrüh eine Einrichtung an ihrem Standort nennen, in der Menschen zur Zeit isoliert sind, keine Besuche empfangen dürfen, oder sich tagtäglich im Dienst der Gesundheit anderer einsetzen: Krankenhäuser, Kinderkliniken, Behinderten-Einrichtungen oder Altersheime.

Aktuell werden all diese Einrichtungen persönlich kontaktiert und ab morgen (Mittwoch) starten die arko-Filial-Teams, um jedes der über ganz Deutschland verteilten 300 Häuser mit einem Süßwaren-Paket im Wert von je 1.000,00 Euro - rechtzeitig zu Ostern - zu beschenken. Patrick G. Weber: "Nach Weihnachten ist Ostern das wichtigste Fest in Deutschland. Jedoch ist in diesem Jahr alles anders. Menschen werden einsamer sein, oder sich aufopferungsvoll für die Gesundheit anderer einsetzen. Leider können wir die fehlende Nähe und Zeit mit der Familie nicht ersetzen. Aber vielleicht können wir dafür sorgen, dass sich Ostern ein klein wenig nach Ostern anfühlt und dass sich die Menschen eine kleine süße Auszeit gönnen können." Quelle: arko GmbH (ots)