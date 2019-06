USA: „Ufologie“-Konferenz macht mit außerirdischen Dingen vertraut

Steht die Menschheit kurz davor, Kontakt mit Außerirdischen aufzunehmen? Muss sich die Welt vor einer Alien-Invasion fürchten? Antworten auf diese Fragen erhoffen sich einige Amerikaner bei der weltweit größten UFO-Konferenz „Contact in the Desert“ in Indian Wells (US-Bundessstaat Kalifornien). Nach Angaben des TV-Senders „NBC Los Angeles“ sollen „Experten“ über verschiedene Themen der Ufologie diskutieren, wie beispielsweise über die neuesten Entwicklungen bei Untersuchungen zu UFOs, alten Zivilisationen und Kornkreisen.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "Sputnik" schreibt weiter: "Für alle, die Extraterrestrisches mögen, bietet die Konferenz Podiumsdiskussionen, Workshops, Filmvorführungen, Nachthimmelbeobachtungen und Führungen durch die historischen „UFO-Objekte“ in der Region an. Zu den aktuellen Themen, die bei „Contact in the Desert“ diskutiert werden, gehöre das umstrittene interstellare Objekt Oumuamua, das Advanced Aerospace Threat Identification Program des US-Verteidigungsministeriums, Entdeckungen in geothermischen Kavernen in der Antarktis; und ein Panel über die neue populäre US-Serie „Project Blue Book“. Bei der Konferenz, die bis 3. Juni dauert, sollen mehr als 50 Redner teilnehmen." Quelle: Sputnik (Deutschland)

