Bocholt: Feuerwehr rettet zwei Menschen aus defektem Hubsteiger

Kurz nach dem verunfallten PKW in Bocholt-Liedern, wurden die Einsatzkräfte zu einem ungewöhnlichen Einsatz in die Kreuzstraße gerufen. Um etwa 12:15 Uhr ging der Notruf von zwei Mitarbeiter einer Reinigungsfirma bei der Feuerwehr Bocholt ein, die in einem defekten Hubsteiger in etwa 12 Metern Höhe gefangen waren.

Aufgrund eines technischen Defekts ließ sich der Hubsteiger nicht mehr bedienen, sodass die beiden Personen im Arbeitskorb festsaßen.

Dank des schnellen Einsatzes von drei Höhenrettern der Feuerwehr, die mit Spezialgerät ausgerüstet waren, konnte die Rettung der beiden unverletzten Arbeiter zügig durchgeführt werden. Die Höhenretter sicherten die beiden Personen zunächst mittels der Drehleiter und brachten sie sicher zu Boden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen mussten Teile der Ebertstraße vorübergehend gesperrt werden, um den reibungslosen Ablauf des Einsatzes zu gewährleisten. Nach der erfolgreichen Rettung konnte die Sperrung schnell wieder aufgehoben werden. Die beiden geretteten Arbeiter kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Quelle: Feuerwehr Bocholt (ots)