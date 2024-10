Hagen a.T.W.: Unbekannte treiben Unwesen in katholischer Kirche - Zeugen gesucht

Am Samstagabend kam es in Hagen a.T.W. zu einer Sachbeschädigung in der katholischen Kirche in der Martinistraße. Gegen 18 Uhr randalierten die Unbekannten in dem Gotteshaus. Kerzen wurden abgebrochen, sakrale Gegenstände demoliert. Anschließend wurde der Tatort verlassen.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 05401/849120 (zu Geschäftszeiten) oder 05401/83160.

Quelle: Polizeiinspektion Osnabrück (ots)