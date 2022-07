Bochum: Es wird schon wieder tierisch...

Einsätze mit Tieren sind immer wieder eine Besonderheit für uns. Manchmal aber auch zurecht, wenn man es mit so süßen Zeitgenossen zu tun hat. Am 1. Juli wurde eine Streifenwagenbesatzung in Bochum auf einen kleinen Vierbeiner aufmerksam. Dieser stand alleine an der Ecke Lünsender Straße / An den Lothen. Von einem Herrchen oder Frauchen weit und breit nichts zu sehen.

Kurzum musste der Kleine mit auf die Wache. Sofort erhielt er einen Namen - in diesem Fall "Anton"... der Name der Dienstgruppe. Bei so einem süßen Blick fiel es den Kolleginnen und Kollegen der Wache aber auch schwer, ihn abschließend in die Obhut des Tierheims zu geben. Aber natürlich wurde er vorher kräftig geknuddelt. Wo Anton herkommt? Wir auf der Pressestelle wissen es nicht.

Jetzt hat sich herausgestellt, dass "Anton" nicht "Anton" sondern Pablo heißt. Er hört aber auch auf den Namen "Bruno". Die Eigentümer haben den süßen Vierbeiner bereits wenig später aus dem Bochumer Tierheim abgeholt. Vorher war er aus dem Familienwohnhaus ausgebüxt. Damit ist dieser Sachverhalt aber noch nicht geklärt: In der Nacht des 3. Juni, zwischen 1.30 und 5.30 Uhr, wurde ein Einbruch in ein Bochumer Wohnhaus an der Straße In den Lothen gemeldet, der Wohnung von Pablo. Ob Täter den kleinen Vierbeiner entwendet haben oder ob Pablo die Gunst der Stunde genutzt hat "auszubrechen" ist unklar. Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Dort bittet man unter der Rufnummer 0234 909-4105 oder 0234 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise auf die Täter oder auf den Verbleib von Pablo (s.Foto). Quelle: Polizei Bochum (ots)