Ludwigshafen/Friesenheim: Diebstahl der Bronzeguss-Skulptur "Der Radfahrer" vor dem Radsportzentrum

Im Zeitraum von Freitag (31.05.2024), ca. 12:00 Uhr - Sonntagmorgen (02.06.2024) wurde die 220 cm große Bronzeguss-Skulptur mit dem Titel "Der Radfahrer", welche auf einem Podest vor dem Radsportzentrum in der Weiherstraße 18 stand, mit einem Schneidwerkzeug oberhalb der Füße abgetrennt und wegtransportiert.

Lediglich die an dem Podest befestigten Füße ließ die bislang unbekannte Täterschaft zurück.

Die Skulptur hat einen Wert von schätzungsweise 40.000-50.000 EUR.



Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail an [email protected].

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)