Berichte: Fünf Tote in Haus bei Berlin gefunden

Die Polizei hat fünf Tote in einem Wohnhaus in Königs Wusterhausen nahe Berlin gefunden. "Wir gehen davon aus, dass es sich um ein Tötungsverbrechen handelt", zitieren mehrere Medien am Samstag übereinstimmend einen Sprecher der Polizeidirektion Süd.

Gegen 12 Uhr sei ein entsprechender Notruf eingegangen. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen, hieß es. Die Pressehoheit liege bei der Staatsanwaltschaft Cottbus, die zu gegebener Zeit weitere Informationen herausgeben werde, so der Sprecher.

Über die näheren Umstände wurde zunächst nichts bekannt. Quelle: dts Nachrichtenagentur