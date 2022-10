Speyer: Diebin gestellt

Am 14.10.2022 gegen 01:00 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Straße Am Germansberg durch eine 39-jährige Frau zum Diebstahl von Baumaterial. Dies konnte durch eine Zeugin beobachtet werden. Die Täterin konnte im Zuge der sofortigen Fahndung durch die Polizei gefasst und kontrolliert werden.

Während der Kontrolle wurde weiteres Diebesgut aufgefunden. Dabei handelt es sich, unter anderem, um einen Deko-Stern aus Holz. Der Eigentümer wird gebeten sich mit einem entsprechendem Eigentumsnachweis an die Polizei Speyer unter der 06232 / 137-0 oder per E-Mail an [email protected] zu wenden.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen (ots)