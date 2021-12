Marienheide: Frontalzusammenstoß - Zwei Verletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Wipperfürther Straße sind am Freitag (10. Dezember) beide Fahrer leicht verletzt worden. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden.

Ein 25-jähriger Marienheider fuhr um 16:50 Uhr mit seinem Ford auf der Wipperfürther Straße in Richtung Obergogarten. Ihm entgegen fuhr in einem Audio ein 44-jähriger Marienheider. In einer langgezogenen Linkskurve kollidierte der 25-Jährige frontal mit dem entgegenkommenden Audi. An beiden Autos entstand dabei erheblicher Sachschaden. Die Frontairbags lösten aus; beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungswagen brachten die beiden Verletzten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Die Autos wurden abgeschleppt.



Quelle: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis (ots)