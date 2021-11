Niedersachsen: Panik bei Corona-Kontrollen in Diskothek führt zu Verletzten

Im niedersächsischen Landkreis Cloppenburg ist es in einer Diskothek zu Gedränge und Panik gekommen, als die Polizei Kontrollen im Zusammenhang mit der Corona-Impfung durchgeführt hat. Mehrere Verletzte sind gemeldet worden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Der Vorfall ereignete sich demnach am Freitagabend, als die Polizei die Einhaltung der Corona-Regelungen in Kneipen und Diskotheken prüfte. In Friesoythe stellte die Polizei fest, dass die Besucher ohne Kontrolle ihres Impfstatus reingelassen worden waren. Außerdem befanden sich zu viele Besucher in der Diskothek. Aus diesem Grund wurde sie umgehend geschlossen. Während des großen Polizeieinsatzes wollten die Besucher und Besucherinnen die Diskothek verlassen, dabei kam es zu einem Gedränge im Eingangsbereich, was Panik auslöste.

Unverzüglich wurden die Notausgänge geöffnet. Rettungskräfte und die psychosoziale Notfallversorgung trafen vor Ort ein, um die notwendige Hilfe zu leisten. Es blieb bei vereinzelten Fällen von Ohnmacht und Hyperventilation. Der Einsatz vor Ort dauerte bis etwa 4.00 Uhr, gegen den Veranstalter wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Darüber hinaus werden andere rechtliche Schritte in Betracht gezogen."

